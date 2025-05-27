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Тони Фергюсон намекнул на скорое возвращение в октагон

Тони Фергюсон намекнул на скорое возвращение в октагон
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Бывший обладатель временного пояса чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсон заявил о скором возвращении в октагон, где планирует провести бой с Дилланом Дэнисом.

«Путешествие – это то, что запоминается больше всего. Дэнис всё равно будет уничтожен. Скоро новости о бое», – написал Фергюсон на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее анонсировалось, что Фергюсон проведёт бой против Дэниса на одном из турниров нового промоушена GFL, который так и не провёл своих дебютных турниров.

Фергюсон не одерживал побед последние пять лет своей карьеры, и за это время терпел поражения восемь раз подряд.

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