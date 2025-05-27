Би-Джей Пенн арестован за жестокое обращение с членами семьи

Скандально известный бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Би-Джей Пенн был арестован 25 мая за «жестокое обращение с членами семьи» после инцидента с домашним насилием. Об этом сообщает портал Home of Fight в социальных сетях.

Позже Пенн был освобождён под залог в $ 2 тыс. и сегодня, 27 мая, должен был предстать перед судом.

Напомним, последний бой Пенна состоялся в мае 2019 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Клэя Гуиды. Это поражение стало для него уже седьмым подряд, после чего в 2020 году он принял решение завершить бойцовскую карьеру в возрасте 41 года.

За свою карьеру (с 2001 по 2019 год) Пенн успел провести 32 поединка (16 побед, 14 поражений и 2 ничьих).