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Мартин Баколе сделал прогноз на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа

Мартин Баколе сделал прогноз на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа
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Один из ведущих тяжеловесов Мартин Баколе дал комментарий по поводу предстоящего реванша между действующим чемпионом мира по версии IBF Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе Александром Усиком.

«Александр побьёт всех, кроме меня. Усик — это человек бокса. У него боксёрские мозги, боксёрские движения. Никто его не остановит. Разве что Мартин Баколе. Я это всё не просто так говорю. Я много боксировал со своим братом. А он — левша. Знаю, как боксировать с левшами. Знаю, как обрезать им углы ринга. А Дюбуа не знает. Он остался таким, каким и был. Усик попросту лучше», — приводит слова Баколе Boxing Scene.

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