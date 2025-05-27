Али Абдель-Азиз рассказал о планах Ислама Махачева в полусреднем дивизионе UFC

Али Абдель-Азиз, известный менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, поведал о планах их команды в полусреднем дивизионе, где в скором времени его подопечный встретится с действующим чемпионом Джеком Делла Маддаленой.

«Ислам Махачев — самый доминирующий боец UFC на данный момент. Ещё две защиты титула после боя с Делла Маддаленой — и он станет величайшим за всю историю», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальной сети.

Напомним, Махачев свой последний официальный бой проводил в январе 2025 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде Ренато Мойкано. А Делла Маддалена в мае 2025 года на UFC 315 отобрал пояс чемпиона у Белала Мухаммада, победив его единогласным решением судей.