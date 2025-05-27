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«Да, немного беспокоюсь». Эрин Блэнчфилд — о предстоящем бое с Мэйси Барбер

«Да, немного беспокоюсь». Эрин Блэнчфилд — о предстоящем бое с Мэйси Барбер
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Одна из ведущих бойцов женского наилегчайшего дивизиона Эрин Блэнчфилд дала комментарий по поводу грядущего поединка против Мэйси Барбер, с которой возглавит турнир UFC on ESPN 68.

«Да, немного беспокоюсь. Потому что Мэйси — это тот боец, который довольно часто выбывает из боёв накануне турниров. У неё есть такая история. Всегда есть беспокойство, но это может случиться с кем угодно в одно и то же время.

Многие другие топовые бойцы наилегчайшего веса уже недоступны, потому что они бились на UFC 315. Я думаю, это не будет иметь какого-то смысла, потому как пока она всё ещё в бою и, надеюсь, так и останется», — приводит слова Блэнчфилд MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC on ESPN 68 состоится 31 мая в Лас-Вегасе.

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