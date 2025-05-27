Генри Сехудо победил Кайрата Ахметова в бою по правилам грэпплинга

Сегодня, 27 мая, в Астане состоялся турнир Alash Pride FC 108, в рамках которого экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо провёл схватку по правилам грэпплинга против местного любимца публики Кайрата Ахметова. Сехудо одержал победу со счётом 8:5.

Напомним, Сехудо свой последний бой в UFC провёл в феврале 2025 года и потерпел там поражение техническим судейским решением от китайца Сонга Ядонга. Это поражение стало для него уже третьим подряд.

Всего послужной список Сехудо состоит из 21 поединка, в 16 из них он одержал победы и в пяти потерпел поражения. Послужной список Ахметова состоит из 27 побед при всего двух поражениях.