Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чейл Соннен и Ислам Махачев уладили конфликт между собой

Чейл Соннен и Ислам Махачев уладили конфликт между собой
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и ветеран UFC Чейл Соннен уладили конфликт между собой, который возник после того, как Соннен обвинил Махачева в трусости и избегании поединков с Илией Топурией и Белалом Мухаммадом.

«Меня неправильно процитировал довольно крупный сайт под названием MMA Uncensored. Ислам подумал, что я назвал его трусом, и отреагировал на эту новость, хотя я никогда такого не говорил, а лишь описывал возможные сценарии. Но если он считает, что я назвал его трусом, и отвечает мне, то я обязан был ответить. Тем более что он заходит на мою территорию.

Говорят: «Никогда не лезь в грязь со свиньёй — вы оба испачкаетесь, а свинье это понравится». И, получается, в данной ситуации я — та самая свинья. Хотя на самом деле я этого не говорил, мне нравится Ислам, и произошло недопонимание. Но он позвонил, мы поговорили, и теперь у нас всё в порядке», — приводит слова Соннена Essentially Sports.

Материалы по теме
У тяжёлого дивизиона UFC большие проблемы. Дело не только в Джонсе
У тяжёлого дивизиона UFC большие проблемы. Дело не только в Джонсе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android