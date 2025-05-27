Чейл Соннен и Ислам Махачев уладили конфликт между собой

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и ветеран UFC Чейл Соннен уладили конфликт между собой, который возник после того, как Соннен обвинил Махачева в трусости и избегании поединков с Илией Топурией и Белалом Мухаммадом.

«Меня неправильно процитировал довольно крупный сайт под названием MMA Uncensored. Ислам подумал, что я назвал его трусом, и отреагировал на эту новость, хотя я никогда такого не говорил, а лишь описывал возможные сценарии. Но если он считает, что я назвал его трусом, и отвечает мне, то я обязан был ответить. Тем более что он заходит на мою территорию.

Говорят: «Никогда не лезь в грязь со свиньёй — вы оба испачкаетесь, а свинье это понравится». И, получается, в данной ситуации я — та самая свинья. Хотя на самом деле я этого не говорил, мне нравится Ислам, и произошло недопонимание. Но он позвонил, мы поговорили, и теперь у нас всё в порядке», — приводит слова Соннена Essentially Sports.