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Дамир Исмагулов досрочно победил Алана Патрика на Alash Pride 108

Дамир Исмагулов досрочно победил Алана Патрика на Alash Pride 108
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Сегодня, 27 мая, в Астане (Казахстан) состоялся турнир по смешанным единоборствам Alash Pride 108, в рамках которого известный казахстанский экс-боец UFC Дамир Исмагулов провёл бой против бразильского бойца Алана Патрика.

Уже во втором раунде Исмагулов сначала отправил своего соперника на настил точной комбинацией ударов в голову, а затем оформил добивание на настиле, финишировав своего соперника. Таким образом, победа техническим нокаутом во втором раунде досталась Исмагулову.

Напомним, что предыдущий поединок Исмагулова состоялся в сентябре 2024 года, где он одержал победу нокаутом в первом раунде над бразильцем Оберданом Тенорио.

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