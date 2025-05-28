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Эдди Хирн: Джарону Эннису следует определиться с вектором его карьеры

Эдди Хирн: Джарону Эннису следует определиться с вектором его карьеры
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Известный британский промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу дальнейших планов на карьеру действующего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе Джарона Энниса.

«В карьере Джарона сейчас наступил этап, когда следует принять верное решение. У него сейчас два варианта. Либо он остаётся в полусреднем весе, где ему крайне сложно и проблематично укладываться в лимит дивизиона, либо нужно подниматься в первый средний вес и пробовать объединить там титулы.

В полусреднем весе все остальные чемпионы заняты, и он готов провести весогонку исключительно для унификации. Для рядовых защит он не намерен загонять себя с весом. Эннису следует определиться с вектором его карьеры», — приводит слова Хирна Boxing Scene.

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