Эдди Хирн: Джарону Эннису следует определиться с вектором его карьеры

Известный британский промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу дальнейших планов на карьеру действующего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе Джарона Энниса.

«В карьере Джарона сейчас наступил этап, когда следует принять верное решение. У него сейчас два варианта. Либо он остаётся в полусреднем весе, где ему крайне сложно и проблематично укладываться в лимит дивизиона, либо нужно подниматься в первый средний вес и пробовать объединить там титулы.

В полусреднем весе все остальные чемпионы заняты, и он готов провести весогонку исключительно для унификации. Для рядовых защит он не намерен загонять себя с весом. Эннису следует определиться с вектором его карьеры», — приводит слова Хирна Boxing Scene.