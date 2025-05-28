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Райан Гарсия проведёт операцию на руке после поражения от Ромеро — The Ring

Райан Гарсия проведёт операцию на руке после поражения от Ромеро — The Ring
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия (24-2, 20 KO) проведёт операцию на правой руке, сообщает издание The Ring.

По информации ресурса, Гарсия травмировался перед боем с соотечественником Роландо Ромеро, состоявшимся в мае. Напомним, Гарсия проиграл единогласным судейским решением по итогам 12 раундов.

Райану Гарсии 26 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в январе 2021-го стал обладателем временного титула WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), после чего перешёл в первый полусредний дивизион (до 63,5 кг). В апреле 2023-го потерпел первое поражение в карьере, уступив нокаутом соотечественнику Джервонте Дэвису.

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