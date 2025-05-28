Оливейра — о бое с Гэтжи: все знают, что у меня украли пояс UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра считает, что его не должны были лишать титула за перевес перед боем с американцем Джастином Гэтжи.

Напомним, поединок Оливейры и Гэтжи состоялся в мае 2022 года на UFC 274 и завершился победой бразильца удушающим приёмом в первом раунде.

«Все знают, что у меня украли пояс. И дело не в 200 граммах. Его угловые, его тренеры стояли рядом со мной, будто комиссия. Такого не бывает. Ему просто хотели вручить этот пояс, но не смогли сделать это напрямую, поэтому попытались сбить меня с толку. На самом деле меня попросту ограбили», — сказал Оливейра в интервью MMA Today.