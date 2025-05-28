Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я настроен». Двалишвили заявил о готовности досрочно победить О’Мэлли в реванше

«Я настроен». Двалишвили заявил о готовности досрочно победить О’Мэлли в реванше
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем реванше с американцем Шоном О’Мэлли, который состоится 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Он останавливал мои тейкдауны, и, если он сделает это сейчас, я буду драться с ним и подвергну испытанию мои навыки в стойке. Я готов к очень сильному Шону О’Мэлли, и я настроен на финиш в этом бою», — сказал Двалишвили в интервью Кевину Айоле.

Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли титул.

Материалы по теме
Пётр Ян оценил шансы О’Мэлли в реванше с Двалишвили

Двалишвили подрался с человеком в костюме гориллы

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android