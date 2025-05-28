«Я настроен». Двалишвили заявил о готовности досрочно победить О’Мэлли в реванше

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем реванше с американцем Шоном О’Мэлли, который состоится 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

«Он останавливал мои тейкдауны, и, если он сделает это сейчас, я буду драться с ним и подвергну испытанию мои навыки в стойке. Я готов к очень сильному Шону О’Мэлли, и я настроен на финиш в этом бою», — сказал Двалишвили в интервью Кевину Айоле.

Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли титул.

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