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Бивол: бойцы MMA зарабатывают меньше в том числе и потому, что UFC — монополист

Бивол: бойцы MMA зарабатывают меньше в том числе и потому, что UFC — монополист
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Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о разнице гонораров в профессиональном боксе и MMA.

«Бойцы ММА зарабатывают в разы меньше, в том числе и потому, что UFC монополист в этой сфере. В боксе же много конкурирующих друг с другом организаций — WBC, WBA, WBO, IBF, поэтому они вынуждены предлагать боксёрам лучшие условия. Если будет одна, как UFC, заработки могут упасть. Однако договариваться станет проще, организовывать большие бои проще, не будет разногласий, а значит, и для построения карьеры боксёра будет польза», — приводит слова Бивола Forbes Sports.

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