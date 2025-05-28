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Экс-боец UFC: Чимаев выглядит фантастически, когда свеж, но мы видели, как он слабеет

Экс-боец UFC: Чимаев выглядит фантастически, когда свеж, но мы видели, как он слабеет
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Бывший боец UFC Джош Томпсон высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«В бою с дю Плесси мы узнаем, насколько хорош Чимаев. Не сравниваем ли мы его с Хабибом? Таких, как Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, больше нет. Хабиб никогда не уставал.

Чимаев выглядит фантастически, когда свеж, но мы видели, как он слабеет во втором, третьем раунде. Его уронил Гилберт Бёрнс, который затем не выиграл ни одного боя», — сказал Томпсон в подкасте Weighting In.

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