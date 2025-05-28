«Когда чувствую злость, значит, уже проиграл». Бивол рассказал, как настраивается на бои

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, как настраивается на поединки.

«Бокс — это больше про то, чтобы думать, сила боксёра не в кулаках и не в агрессии. Когда я чувствую злость на соперника, значит, бой я уже проиграл. Перед боем нужно испытывать мандраж, но не страх. Огонь обязательно должен гореть где-то внутри», — приводит слова Бивола Forbes Sports.

Дмитрию Биволу 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году. В мае 2016-го стал временным чемпионом WBA, в 2017-м — обладателем полноценного титула.

В октябре 2024 года Бивол сразился за звание абсолютного чемпиона мира с соотечественником Артуром Бетербиевым и проиграл большинством судейских голосов. Реванш состоялся в феврале, и на этот раз Бивол победил большинством голосов.