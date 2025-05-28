Экс-претендент на титул UFC Томпсон назвал фаворита в бою Делла Маддалена — Махачев

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Стивен Томпсон высказался об ожидаемом чемпионском поединке между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«В полусреднем весе Ислам будет сильнее, но я бы назвал Маддалену фаворитом в бою с Махачевым. Джек очень хорош как боксёр», — сказал Томпсон в интервью YouTube-каналу inside Fighting.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения.

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