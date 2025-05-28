Тони Фергюсон оценил перспективы Махачева в полусреднем весе UFC

Бывший временный чемпион UFC американец Тони Фергюсон высказался о переходе звезды организации россиянина Ислама Махачева в полусредний вес (до 77 кг).

«Махачев четырежды защитился в лёгком весе, и это намного больше [чем у Хабиба Нурмагомедова], он укладывался в вес. Думаю, это умный ход. Когда ты поднимаешься [в весе], ты пытаешься создать наследие. Я считаю, что Махачев — лучший грэпплер, чем Хабиб, он будет неплох в полусреднем весе», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Ранее экс-претендент на титул UFC Томпсон назвал фаворита в бою Делла Маддалена — Махачев.

Материалы по теме Экс-претендент на титул UFC Томпсон назвал фаворита в бою Делла Маддалена — Махачев

Ислам Махачев и Юсуф Раисов провели спарринг по грэпплингу