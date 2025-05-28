Мокаев высказался о возможном бое Мовсара Евлоева и Аарона Пико

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев высказался о возможном поединке между россиянином Мовсаром Евлоевым и американцем Аароном Пико.

«Евлоев подерется с Пико? Ничего себе. Вы не слышали про Пико? Да ладно! Пико был одним из перспективнейших талантов Bellator в 23-24 года. Насколько я помню, он становился чемпионом NCAA по борьбе, и сейчас он универсален. Это опасный соперник для любого бойца UFC», — сказал Мокаев в интервью YouTube-каналу Home of Fight.

Аарону Пико 28 лет. Американец дебютировал в MMA в 2017 году, на протяжении всей карьеры выступал в Bellator. Всего на его счету 14 побед и четыре поражения.