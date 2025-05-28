Сэндхаген сказал, кто победил бы в бою Махачева и Топурии

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о потенциальном бое звёзд организации россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Я пойду против того, что говорит большинство людей. Я действительно считаю, что Илия победил бы в этом бою. Это сильное заявление, но я так считаю.

Исламу будет тяжело повалить Илию, учитывая его телосложение. И если они будут драться… Илия очень, очень опасный парень, и я не представляю, как Ислам может его потрясти, у него очень хорошая защита. Думаю, Илия победил бы», — сказал Сэндхаген в подкасте Overdogs Podcast.

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