«Он чёртова машина». Сехудо объяснил, что делает Двалишвили исключительным бойцом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о действующем обладателе титула организации в легчайшем дивизионе (до 61 кг) грузине Мерабе Двалишвили.

«Я понимал, что Мераб очень, очень хорош в динамичном бою. И дело даже не в борьбе, а в том, как вы меняетесь. Вот что отличает Двалишвили и О’Мэлли. Объединение ударов, а затем смена «этажа».

Мераб способен очень хорошо мешать удары с финтами и тейкдаунами. Он чёртова машина. Дело в его кардио, его кондициях. По этой же причине он не может нокаутировать людей. Ему необязательно финишировать вас, но он утопит вас, чёрт возьми», — сказал Сехудо в подкасте JAXXON.