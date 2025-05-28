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Рой Джонс заявил о готовности тренировать Илию Топурию

Рой Джонс заявил о готовности тренировать Илию Топурию
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американский боксёр Рой Джонс-младший заявил о готовности поработать со звездой UFC грузином Илией Топурией.

«Я бы внёс большой вклад, потому что я учу, как извлечь максимум из ударной техники, как сохранять контроль, когда вы делаете это. В MMA вы всегда должны оставаться в позиции, потому что парни могут забрать ваши ноги, но мой способ позволяет всегда сохранять позицию. Поэтому я считаю, что то, чему я учу, принесёт пользу любому», — приводит слова Джонса Prime Casino.

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