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Стал известен новый соперник Гаджи Рабаданова в полуфинале Гран-при PFL

Стал известен новый соперник Гаджи Рабаданова в полуфинале Гран-при PFL
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Гаджи Рабаданов получил нового соперника для полуфинала Гран-при PFL.

Им стал экс-боец UFC американец Кевин Ли. Напомним, ранее стало известно, что новозеландец Джей-Джей Уилсон снялся из-за травмы.

Кевину Ли 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2014-го по 2021-й выступал в UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 20 побед и восемь поражений.

Гаджи Рабаданову 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году, с 2019-го выступает в PFL, где становился чемпионом Гран-при. Всего на его счету в смешанных единоборствах 25 побед и четыре поражения.

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