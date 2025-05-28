Тони Беллью высказался о потенциальном поединке Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал комментарий по поводу возможного поединка между экс-чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе Тайсоном Фьюри и ещё одним экс-чемпионом Энтони Джошуа.

«Я не думаю, что для бойцов такого масштаба время когда-либо истекает. Оно не истекло для Флойда Мейвезера или Мэнни Пакьяо, так что не истечёт и для Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. Нам нужно увидеть этот бой. Ни одному из них не будет спокойно на душе через 10–15 лет, если он не состоится. Я надеюсь, что мы всё же его увидим, но в любом случае они оба войдут в историю британского бокса как легенды», — приводит слова Беллью Sky Sports.