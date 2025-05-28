Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тони Беллью высказался о потенциальном поединке Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа

Тони Беллью высказался о потенциальном поединке Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью дал комментарий по поводу возможного поединка между экс-чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе Тайсоном Фьюри и ещё одним экс-чемпионом Энтони Джошуа.

«Я не думаю, что для бойцов такого масштаба время когда-либо истекает. Оно не истекло для Флойда Мейвезера или Мэнни Пакьяо, так что не истечёт и для Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри. Нам нужно увидеть этот бой. Ни одному из них не будет спокойно на душе через 10–15 лет, если он не состоится. Я надеюсь, что мы всё же его увидим, но в любом случае они оба войдут в историю британского бокса как легенды», — приводит слова Беллью Sky Sports.

Материалы по теме
Кто вместо Джошуа и Фьюри? На смену звёздным тяжеловесам почти никого нет
Кто вместо Джошуа и Фьюри? На смену звёздным тяжеловесам почти никого нет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android