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Шон Стрикленд остался впечатлён спаррингами с Майком Перри

Шон Стрикленд остался впечатлён спаррингами с Майком Перри
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд прокомментировал свои недавние боевые спарринги с известным бойцом UFC Майком Перри, который также известен по боям на голых кулаках в лиге BKFC.

«Я так долго возился с Майком Перри, потому что он грёбаный дикарь. Хотелось бы мне, чтобы вы увидели первые три минуты того раунда: я кидал так, что у него голова назад откидывалась. И, заметьте, он не убегает от меня, а, мать его, идёт вперёд и съедает каждую унцию этих ударов. Есть некоторые парни, которые готовы, нахрен, умереть, лишь бы нанести тебе один удар. И Майк Перри – один из них. Этот парень – грёбаный дикарь, он намного круче меня», — приводит слова Стрикленда MMA Fighting.

Напомним, последний бой Стрикленда состоялся в феврале 2025 года, где он проиграл единогласным решением судей ныне действующему чемпиону в этом весе Дрикусу дю Плесси.

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