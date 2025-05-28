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Дебютанты UFC теперь будут выступать со специальными нашивками

Дебютанты UFC теперь будут выступать со специальными нашивками
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Самая влиятельная организация мира смешанных единоборств — UFC, приняла решение прикреплять на шортах дебютантов специальные нашивки, которые будут отображать статус бойцов, впервые выступающих под эгидой промоушена.

Нашивка UFC Debut

Нашивка UFC Debut

Фото: UFC

Это нововведение будет задействовано уже на ближайшем турнире UFC on ESPN 68, который состоится в ночь с 31 мая на 1 июня в Лас-Вегасе (Невада, США).

Напомним, в главном событии турнира UFC on ESPN 68 состоится бой в женском наилегчайшем дивизионе между Эрин Блэнчфилд и Мэйси Барбер. В соглавном бою вечера польский легковес Матеуш Гамрот сразится со словацким бойцом Людовитом Клейном.

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