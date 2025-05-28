Крис Кёртис и Макс Гриффин проведут бой на UFC on ESPN 70

Американский полусредневес UFC Крис Кёртис и его соотечественник Макс Гриффин проведут бой между собой на турнире UFC on ESPN 70, который состоится 12 июля в Нэшвилле (США). Об этом сообщает MMA Junkie.

Напомним, Кёртис свой последний бой проводил в январе 2025 года, где потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Романа Копылова. Что касается Гриффина, то он предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года и также проиграл там удушающим приёмом в третьем раунде Майклу Кьезе.

Главным событием турнира UFC on ESPN 70 запланирован бой экс-претендента на титул UFC в тяжёлом весе Деррика Льюиса против Таллисона Тейшейры.