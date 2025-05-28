Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: Джошуа проведёт один бой в этом году

Эдди Хирн: Джошуа проведёт один бой в этом году
Комментарии

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который занимается делами экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, заявил о том, что его подопечный, который недавно перенёс операцию на руке, в 2025 году проведёт всего один бой.

«В этом году Энтони проведёт всего один бой. Он будет готов вернуться в середине сентября, и к тому моменту мы уже будем знать наверняка, вернётся ли Тайсон Фьюри (в бокс) или нет. Однако следующий соперник Эй Джея будет также зависеть от того, что случится в реванше Усика и Дюбуа. В общем, мне нравится наша позиция.

Также я не исключая поединка с Уайлдером, если он нормально покажет себя в следующем поединке», — приводит слова Хирна ESPN.

Материалы по теме
Кто вместо Джошуа и Фьюри? На смену звёздным тяжеловесам почти никого нет
Кто вместо Джошуа и Фьюри? На смену звёздным тяжеловесам почти никого нет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android