Эдди Хирн: Джошуа проведёт один бой в этом году

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который занимается делами экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, заявил о том, что его подопечный, который недавно перенёс операцию на руке, в 2025 году проведёт всего один бой.

«В этом году Энтони проведёт всего один бой. Он будет готов вернуться в середине сентября, и к тому моменту мы уже будем знать наверняка, вернётся ли Тайсон Фьюри (в бокс) или нет. Однако следующий соперник Эй Джея будет также зависеть от того, что случится в реванше Усика и Дюбуа. В общем, мне нравится наша позиция.

Также я не исключая поединка с Уайлдером, если он нормально покажет себя в следующем поединке», — приводит слова Хирна ESPN.