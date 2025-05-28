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Тони Фергюсон по-прежнему надеется провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

Тони Фергюсон по-прежнему надеется провести бой с Хабибом Нурмагомедовым
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Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Тони Фергюсон заявил, что по-прежнему верит в то, что их поединок с экс-чемпионом UFC в этом дивизионе Хабибом Нурмагомедовым обязательно состоится.

«Жду проект The Ultimate Fighter, где выступлю в роли тренера. Мне всегда хотелось выступить в этой роли против Хабиба. Это единственный человек, против которого я бы хотел выступить в роли тренера. Эй ты, трус, как будешь готов — дай знать! И я уже знаю, что ты готовишься, чувак. Я с каждым днём становлюсь всё лучше в этом деле, так что увидимся.

Факт заключается в том, что я единственный человек, о котором его отец говорил, что этот бой обязательно нужно организовать. Будет это бой, грэпплинг или что-то другое – я знаю, что Хабиб сдержит слово, которое дал его отец, прежде чем покинуть нас. С точки зрения конкуренции, нет никаких причин не сделать это в качестве тренеров на проекте TUF», — приводит слова Фергюсона MMA Junkie.

Напомним, бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым организовывался четыре раза и каждый раз отменялся по тем или иным причинам.

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