Советник Мэнни Пакьяо: после победы над Барриосом хотим провести ещё один бой

Многолетний советник легендарного экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо Шон Гиббонс заявил о том, что в случае победы его клиента над действующим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом филиппинец планирует провести ещё один большой бой.

«Мы хотели Конора Бенна и Джервонту Дэвиса. Но у Мэнни было только одно на уме. Его путь начался с завоевания пояса WBC. И он хотел завершить его завоеванием пояса WBC. Но этот бой не станет последним. После победы над Барриосом просто выстраивайте их в очередь. Его бой мечты — против Танка Дэвиса», — приводит слова Гиббонса World Boxing News.

Напомним, Пакьяо и Барриос проведут бой 19 июля в США.