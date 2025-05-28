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Тони Фергюсон назвал бойца, с которым мечтал сразиться на пике вместо Хабиба и Конора

Тони Фергюсон назвал бойца, с которым мечтал сразиться на пике вместо Хабиба и Конора
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Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Тони Фергюсон рассказал, с кем из топовых бойцов хотел бы провести бой вместо Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в бытность нахождения на пике своей боевой формы.

«Если бы я мог вернуться во времени и сразиться с кем-либо из топовых бойцов, то я бы выбрал Джастина Гэтжи. И мне было бы наплевать на титулы и всё прочее, я бы сразился с ним. Я бы провёл свой бой так, как и предполагалось, и изменил бы будущее. Тогда бы моя история была совсем другой», — приводит слова Фергюсона Red Corner MMA.

Напомним, Фергюсон проиграл свои последние восемь поединков на протяжении последних пяти лет карьеры.

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