Джесси Родригес посоветовал Мэнни Пакьяо не проводить бой с Барриосом

Действующий чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес считает, что 46-летний экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо напрасно принял решение возобновить карьеру и провести бой с действующим чемпионом WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.

«Думаю, Марио выйдет и устроит Мэнни избиение. Думаю, Мэнни уже слишком стар. Он, конечно, легенда, он сделал многое, но я не вижу смысла ему возвращаться. Но раз он хочет выйти в ринг с Марио, то, значит, Марио придётся показать, что за ним молодость.

Мэнни Пакьяо должен был остаться на пенсии. Именно так говорят многие фаны. Хотя, конечно, если посмотреть в соцсети, то некоторые болельщики рады его возвращению, просто счастливы видеть его снова в ринге, несмотря на возраст. Это многое говорит о том, какой Мэнни боец, о его масштабе и статусе. Ему 46, а люди всё ещё с нетерпением ждут его бои», — сказал Родригес на YouTube-канале Fight Hub TV.