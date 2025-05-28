Андрей Корешков не будет драться с Магомедом Умалатовым на PFL 5

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе, россиянин Андрей Корешков снялся с боя против своего соотечественника Магомеда Умалатова, с которым планировал поединок на турнире PFL World Tournament 5. Об этом сообщила лига PFL на своей странице в социальной сети. Причины отказа от боя пока не называются.

Напомним, Корешков свой последний бой проводил в апреле 2025 года и потерпел там поражение удушающим приёмом во втором раунде от Джейсона Джексона.

Что касается Умалатова, то ему уже найден другой соперник на турнир PFL 5 в лице американца Энтони Айви. Предыдущий поединок Умалатова состоялся в ноябре 2024 года и завершился поражением техническим нокаутом в третьем раунде от Шамиля Мусаева.