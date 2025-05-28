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Дэвид Бенавидес раскритиковал Дмитрия Бивола за избегание боя с ним

Дэвид Бенавидес раскритиковал Дмитрия Бивола за избегание боя с ним
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Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе американец Дэвид Бенавидес раскритиковал обладателя всех остальных титулов в этом весе Дмитрия Бивола за то, что он отказывается с ним проводить бой в пользу трилогии с экс абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе Артуром Бетербиевым.

«Биволу предлагали $ 8 млн. Я не знаю, сколько бы он на самом деле получил, но говорят, что за последний бой с Бетербиевым он заработал $ 2,7 млн. А тут ему предложили $ 8 млн. И нельзя забывать, что Бивол — это не такое уж и известное имя в мире бокса, как и Бетербиев. Они крутые бойцы, не они не продаются. Поэтому для меня загадка, почему он не хочет по-настоящему заработать в бою со мной!» — сказал Бенавидес на YouTube-канале Генри Сехудо и Камару Усмана.

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