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Фрэнк Уоррен: Мозес Итаума нокаутирует любого супертяжеловеса

Фрэнк Уоррен: Мозес Итаума нокаутирует любого супертяжеловеса
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен считает, что 20-летний перспективный британский супертяжеловес Мозес Итаума способен нокаутировать любого топового супертяжеловеса.

«Мы примем решение на этой неделе касаемо дальнейших планов на карьеру Мозеса. Нам нужно уладить несколько вопросов, прежде чем определиться, будет ли Мозес боксировать в андеркарде Усика и Дюбуа. Но он точно не будет драться там с Мартином Баколе, который слишком медлителен и не интересен нам. Мозес способен нокаутировать любого топового тяжеловеса на сегодня», — приводит слова Уоррена BoxingNews24.

Напомним, Итаума свой последний бой проводил в мае 2025 года и победил там нокаутом во втором раунде Майка Балогуна.

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