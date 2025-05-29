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Экс-боец UFC: проблема Евлоева в том, что его никто не знает

Экс-боец UFC: проблема Евлоева в том, что его никто не знает
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Бывший боец UFC Мэтт Браун высказался о непобеждённом россиянине Мовсаре Евлоеве, выступающем в полулёгком весе (до 65 кг) организации.

«К несчастью для такого парня, как Евлоев, нужно быть настоящим фанатом, чтобы знать о нём. Дело в том, что никто не знает его имени. Вы зайдете в бар, упомяните Евлоева, и никто, чёрт возьми, не поймёт, о ком вы говорите.

Опять же, необязательно ругать UFC за то, что они делают. Но это просто мучает таких парней, как Мовсар. Он не пытается быть Шоном О’Мэлли и снимать забавные маленькие видео для соцсетей. Он выходит на бой как воин, как Белал Мухаммад или Анкалаев», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

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