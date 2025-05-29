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Кормье: Джонс в бою с Аспиналлом может оказаться без сознания на спине

Кормье: Джонс в бою с Аспиналлом может оказаться без сознания на спине
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о возможном поединке за титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) между соотечественником Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Сейчас Джону 38 лет, и он смотрит на 30-летнего парня, который больше, моложе и свежее. Он видел, как постарел Стипе [Миочич]. И теперь он смотрит сверху вниз на молодого парня.

Не заблуждайтесь, он не боится. Но этого достаточно, чтобы усомниться. Знаете, что, как я считаю, может его беспокоить? В бою с Аспиналлом его могут нокаутировать. Он может оказаться без сознания на спине. Не знаю, хочет ли он предстать в таком виде перед миром», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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