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О’Мэлли сказал, может ли 38-летний Деметриус Джонсон соревноваться в UFC

О’Мэлли сказал, может ли 38-летний Деметриус Джонсон соревноваться в UFC
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о гипотетическом возвращении в организацию соотечественника Деметриуса Джонсона.

«Если бы Деметриус вернулся и сразился с Пантожей… Вы не можете сбрасывать его со счетов, просто не можете. Это был бы очень конкурентный бой, и я не удивлюсь, если Деметриус победит.

Он по-прежнему в форме! Ему 38, он взрывной, быстрый, навыки всё ещё при нём. Он вполне мог бы вернуться, но он не хочет проходить тренировочный лагерь», — сказал О’Мэлли в интервью Кевину Айоле.

Ранее О’Мэлли показал тренировку с Джонсоном.

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