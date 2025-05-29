О’Мэлли сказал, может ли 38-летний Деметриус Джонсон соревноваться в UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о гипотетическом возвращении в организацию соотечественника Деметриуса Джонсона.
«Если бы Деметриус вернулся и сразился с Пантожей… Вы не можете сбрасывать его со счетов, просто не можете. Это был бы очень конкурентный бой, и я не удивлюсь, если Деметриус победит.
Он по-прежнему в форме! Ему 38, он взрывной, быстрый, навыки всё ещё при нём. Он вполне мог бы вернуться, но он не хочет проходить тренировочный лагерь», — сказал О’Мэлли в интервью Кевину Айоле.
Ранее О’Мэлли показал тренировку с Джонсоном.
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