Кормье объяснил, почему Джон Джонс согласится на бой с Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье объяснил, почему, по его мнению, Джон Джонс согласится на поединок с Томом Аспиналлом.

«Я не уверен, что Джонс уйдёт, не сразившись с Аспиналлом, поскольку надолго закрепится идея, что он убежал от него. И я не уверен, что его эго выдержит тот факт, что он избежал кого-то. Идея того, что люди посчитали его трусом, значит для него больше, чем принятие риска. Особенно когда есть реальная возможность превзойти Тома Аспиналла. Есть реальный шанс, что он выйдет и превзойдёт Аспиналла. Поэтому я считаю, что он будет с ним драться», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.