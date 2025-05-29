Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье объяснил, почему Джон Джонс согласится на бой с Аспиналлом

Кормье объяснил, почему Джон Джонс согласится на бой с Аспиналлом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье объяснил, почему, по его мнению, Джон Джонс согласится на поединок с Томом Аспиналлом.

«Я не уверен, что Джонс уйдёт, не сразившись с Аспиналлом, поскольку надолго закрепится идея, что он убежал от него. И я не уверен, что его эго выдержит тот факт, что он избежал кого-то. Идея того, что люди посчитали его трусом, значит для него больше, чем принятие риска. Особенно когда есть реальная возможность превзойти Тома Аспиналла. Есть реальный шанс, что он выйдет и превзойдёт Аспиналла. Поэтому я считаю, что он будет с ним драться», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Они справляются из-за размеров». Том Аспиналл назвал проблему тяжеловесов в MMA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android