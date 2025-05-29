«Ему устроят избиение». Чемпион мира дал прогноз на бой Пакьяо — Барриос

Чемпион WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) американец Джесси Родригес дал прогноз на поединок соотечественника Марио Барриоса и филиппинца Мэнни Пакьяо, который состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, Марио устроит Мэнни избиение. Пакьяо слишком стар. Он легенда, без сомнений, и многого добился, но я не вижу смысла ему возвращаться. Но если он хочет выйти в ринг с Марио, значит, Марио придётся показать, что за ним молодость», — сказал Родригес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Мэнни Пакьяо 46 лет. Филиппинец дебютировал как профессионал в 1995 году и впервые стал чемпионом мира в декабре 1998-го, завоевав титул WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Впоследствии становился чемпионом во втором легчайшем (до 55,3 кг), втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг), полусреднем (до 66,7 кг) и первом среднем (до 69,9 кг) дивизионах.