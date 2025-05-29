Шавкат Рахмонов показал боксёрский спарринг

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) показал боксёрский спарринг.

Шавкату Рахмонову 30 лет. Казахстанец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2020-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным судейским решением ирландца Иана Гарри. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

Ранее в команде Рахмонова отреагировали на слух об организации поединка с американским экс-чемпионом Белалом Мухаммадом.

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