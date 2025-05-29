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Кроуфорд: стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно

Кроуфорд: стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно
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Чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд ответил, станет ли он одним из величайших боксёров в истории, если победит мексиканца Сауля Альвареса.

«Стану ли я одним из величайших, если побью Канело? Конечно… Почему нет? Шугар Рэй Робинсон никогда не преодолевал три весовые категории, чтобы сразиться с абсолютным чемпионом. Канело – несомненный кандидат на Зал славы, один из лучших мексиканских бойцов», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Ring Champs with Ak & Barak.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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