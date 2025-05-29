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Умар Нурмагомедов тренируется после травмы руки

Умар Нурмагомедов тренируется после травмы руки
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов вернулся к спаррингам после операции на руке.

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Фото: UFC Eurasia

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC.

В январе на UFC 311 Нурмагомедов сразился за чемпионский титул, проиграв единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

Ранее тренер Двалишвили заявил, что хотел снять грузинского бойца перед поединком с Нурмагомедовым.

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