Белаз Ковалёв: желания избить Шлеменко у меня не было. До определённого момента

Белорусский боец Владислав «Белаз» Ковалёв высказался о предстоящем поединке с россиянином Александром Шлеменко.

«Никакого желания избить Шлеменко у меня не было. До определённого момента, когда всё это заварилось. Александр начал нелестно высказываться, цеплять меня. Это будет классный поединок. Для меня в первую очередь. Ажиотаж огромный, большое внимание на этом поединке. Мои кулаки довели меня далеко», — сказал Ковалёв во время медиаконференции.

Напомним, поединок Ковалёва и Шлеменко состоится 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.

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