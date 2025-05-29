Шлеменко: если Белаз хочет нюхать мои трусы, пусть нюхает

Экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) россиянин Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке с белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым.

«Если Ковалёв хочет нюхать мои трусы, пусть нюхает. Не хочет – пусть не нюхает. С первого раунда стоять и рубиться в центре клетки я не готов. Мне какая разница. Это его план на бой. Хочет стоять и рубиться в стойке – пусть рубится. Мне зачем об этом думать? У меня свой план на бой. И я собираюсь его придерживаться», — сказал Шлеменко во время медиаконференции.

Напомним, поединок Ковалёва и Шлеменко состоится 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.