Ковалёв: если будет победа со Шлеменко, хочу подраться с Исмаиловым

Белорусский боец Владислав «Белаз» Ковалёв заявил о желании сразиться с Магомедом Исмаиловым в случае победы в бою с Александром Шлеменко.

«В случае моей победы над Шлеменко следующий бой я хочу провести в RCC. Конечно же, с Магой Исмаиловым. И он не против. Но нужно сначала победить. Потом уже будем разговаривать. Я с каждым днём развиваюсь, не стою на месте. Пока я молодой, я должен сколотить подушку безопасности. В кула́чку я выхожу как на спарринги», — сказал Ковалев во время медиаконференции.

Напомним, поединок Ковалёва и Шлеменко состоится 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.

Шлеменко и Ковалёв провели дуэль взглядов перед боем: