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Артём Резников сразится с Даудом Шайхаевым 28 июня в Сочи

Артём Резников сразится с Даудом Шайхаевым 28 июня в Сочи
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Боец смешанного стиля ACA казахстанец Артём Резников (22-9) выступит на турнире организации, который состоится 28 июня во дворце спорта «Большой» (Сочи).

Соперником Резникова станет россиянин Дауд Шайхаев (17-5). Поединок пройдёт в лимите лёгкого веса (до 70 кг).

«Это очень интересное противостояние, уверен, оно пройдёт больше в борьбе. Для Резникова это отличная возможность вернуть свои позиции после поражения от Юсуфа Раисова в феврале 2025-го и остаться в топах», — приводит слова вице-президента ACA Асланбека Бадаева пресс-служба организации.

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