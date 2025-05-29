Шамиль Гамзатов дал прогноз на бой Шлеменко и Белаза

Бывший боец UFC Шамиль Гамзатов дал прогноз на поединок россиянина Александра Шлеменко и белоруса Владислава «Белаза» Ковалёва, который состоится на турнире RCC 22.

«Шлем — легенда нашего ММА. На него всегда интересно смотреть, зрелищные бои показывает. Надеюсь, смогу посмотреть этот бой вживую.

Если честно, я Белаза особо и не знаю, как он бои проводит. Если они зарубятся в стойке, это будет классный бой. До конца драться не будут, кого-то удосрочат. А в этом у Шлеменко очень большой опыт. Если бой пройдёт в стойке, Шлем точно его заберёт», — сказал Гамзатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.