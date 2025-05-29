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Майк Тайсон и Фёдор Емельяненко могут подраться в 2025 году — источник

Майк Тайсон и Фёдор Емельяненко могут подраться в 2025 году — источник
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Президент казахстанской лиги Alash Pride League (APL) Алимжан Бектаев сообщил, что работает над организацией поединка между 58-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе легендарным американцем Майком Тайсоном и 48-летним экс-обладателем титула Pride FC в тяжёлом весе легендарным россиянином Фёдором Емельяненко.

«Мы хотели бы провести бой между Майком Тайсоном и Федором Емельяненко. Работы в этом направлении ведутся. Турнир, на котором мы бы хотели этот бой, пройдёт в декабре», — приводит слова Бектаева портал Bloody Elbow.

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