Тренер Порье не исключил, что Дастин продолжит карьеру в ММА после боя с Холлоуэем

Майк Браун, являющийся тренером бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Дастина Порье, не исключил, что его подопечный может продолжить карьеру после третьего боя с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Бриллиант неоднократно говорил, что этот поединок станет последним в его карьере бойца ММА.

«Я думаю, что Дастин может продолжить карьеру в ММА. Это моё мнение. Никогда не говори «никогда». Ему удалось заработать за это время кучу денег, он смог самореализоваться. У Дастина больше нет необходимости драться. Так что ему должны предложить что-то очень заманчивое, чтобы он вновь вернулся. Это может произойти. Тем не менее Дастин доволен своими достижениями в ММА и теми деньгами, которые удалось заработать», — приводит слова Брауна издание Mirror.

Напомним, третий бой между Порье и Холлоуэем состоится 20 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).