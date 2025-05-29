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Абдель-Азиз объяснил, что нужно сделать Махачеву, чтобы стать величайшим бойцом в истории

Абдель-Азиз объяснил, что нужно сделать Махачеву, чтобы стать величайшим бойцом в истории
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Основатель компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, считает, что его подопечный может стать величайшим бойцом в истории ММА, если сумеет завоевать титул чемпиона UFC в полусреднем весе и дважды защитить его.

«Ислам Махачев является самым доминирующим бойцом ​​UFC на данный момент. Ему надо провести ещё две защиты титула [в полусреднем весе]. Тогда он станет величайшим бойцом в истории», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Ранее Соннен сообщил, что ему позвонил недовольный Абдель-Азиз после критики в адрес Махачева.

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